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İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam! İşte yeni ücretler

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam! İşte yeni ücretler

İBB'nin UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle yaptığı zam yürürlüğe girdi.

Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.

İstanbul'da en büyük zam ise İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

  • Marmaray tam parkur 5.70’den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60’dan 3.50’a, indirimli öğrenci 1.25’den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye

tam parkur öğrenci 2.75’ten 3.50, öğretmen 4’ten 5.40’a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95’ten 2.50’ye, öğrenci 1.45’ten 1.55’e çıktı.

34 durak ve sonrası tam bilet 3.85’ten 5.20’ye, öğretmen 2.10’dan 2.85’e, öğrenci 1.25’ten 1.70’e yükseldi.

ADALAR SEFERLERİ

İDO

Bostancı Kabataş 11’den 15 TL’ye

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

Öğrenci 4.30’dan 6 TL’ye

Kabataş-Beşiktaş-Adalar

Tam bilet 12.50’den 14 TL’ye

İndirimli öğretmen 9 TL’den 14’TL’ye

Öğrenci 6.30’dan 10.50’ye

Bostancı Adalar

Tam 7 liradan 12 TL’ye

İndirimli öğretmen 5TL’den 9 liraya

Öğrenci 4 TL’den 7 liraya,

Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray, HAVAİST, zam,

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