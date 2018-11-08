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İstanbul'da 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek' iddiası

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul'da boğaz köprülerinin çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirileceğini ileri sürdü. Kahveci, "Köprülerin Hazine garantileri eski yapılar üzerinden vatandaşa fatura edilerek kapatılmaya çalışılacak" dedi.

İstanbul'da 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek' iddiası

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çift taraflı ücrete tabi olduğunu belirten Kahveci, Avrasya Tüneli'nin de aynı şekilde çift taraflı ücretli olduğunu hatırlatarak, Süleyman Demirel ve Turgut Özal tarafından yaptırılan köprülere hiçbir giderleri olmamasına rağmen neden yüzde 157 zam yapıldığını sordu.

Kahveci'nin bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

"İstanbul'da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecektir.

YSS Köprüsü çift taraflı ücrete tabi. Avrasya Tüneli aynı şekilde çift taraflı ücrete tabi. Zaten bu iki köprü+tünel geçişi ve Osmangazi Köprüsüne Hazinden yapılan garanti ödemeleri nedeniyle Demirel ve Özal'ın yaptırdığı köprülere de fahiş zam yapıldı.

Son iki yılda Demirel'in ve Özal'ın devletin kaynakları ile ucuza yaptırdığı köprülerin geçiş fiyatı 3.40 TL'den 8.75 TL'ye artırıldı. Sadece iki yılda nerede ise hiçbir gideri olmayan bu iki köprüye neden yüzde 157 zam yapılır?

'KÖPRÜLERİN HAZİNE GARANTİLERİ VATANDAŞA FATURA EDİLEREK KAPATILMAYA ÇALIŞILACAK'

Her ne kadar eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu köprü ve otoyollara yapılan Hazine garantisi ödemelerinin 3 yıl, bilemedin 4 yılda biteceğini açıklasa da, bu konuda mevcut araç sayısı vs. hiçbir yeni gelişme yoktur.

Kısaca özel sektöre çok yüksek Hazine garantileri ile yaptırılan hizmetlere öyle görülüyor ki, daha uzun süre ödemelerde bulunacağız.

Yine öyle görülüyor ki, özel sektör köprü ve yolları için geçenler 1 akçe öderken, geçmeyenler 3 akçe ödemeye devam edecek. Ve de muhtemeldir ki, köprülerin Hazine garantileri eski yapılar üzerinden vatandaşa fatura edilerek kapatılmaya çalışılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Boğaz köprüleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü çift taraflı ücret

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
inşallah olur inşallaah bu millet varya nefes almasın özellikle şu yüzde elliüçlük kesim yüzleri gülemesin
ulkeyı batırdılar normal bunlar olacak ama olsun kıl cok bızde :))) yazık ulke ne hale geldı saat 3 oldu sıftah yok oturuyoruz emeklılık hakımızı elımzıden aldılar yasa takıldık bu ulke yol kopru hava alanı saray derken coktu gıtı ıstte neymıs havaalanı yapmısız ucaga kac kere bınıyor vatandas 10 senede 1 kere ama yok hava alanı yaptık degılmı benım ne kazancım var 0 ama sevınen bızımgıbı garıban salaklar benzın mazor almıs basını gıtmıs ama yol yaptık eve zor gıdıp gelıyoruz benzın alamıyoruz farkında degılız ayıp ayıp ulkeyı ne hale getırdınız ama beledıye secımlerınde cok kaybedecksınız
hadi bakalım bir ortadaki adam kaldı geriye ama onuda 2 koyunda aksamları cok sıra olmasın :)
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