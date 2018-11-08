İstanbul'da 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek' iddiası

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çift taraflı ücrete tabi olduğunu belirten Kahveci, Avrasya Tüneli'nin de aynı şekilde çift taraflı ücretli olduğunu hatırlatarak, Süleyman Demirel ve Turgut Özal tarafından yaptırılan köprülere hiçbir giderleri olmamasına rağmen neden yüzde 157 zam yapıldığını sordu.

Kahveci'nin bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

"İstanbul'da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecektir.

YSS Köprüsü çift taraflı ücrete tabi. Avrasya Tüneli aynı şekilde çift taraflı ücrete tabi. Zaten bu iki köprü+tünel geçişi ve Osmangazi Köprüsüne Hazinden yapılan garanti ödemeleri nedeniyle Demirel ve Özal'ın yaptırdığı köprülere de fahiş zam yapıldı.

Son iki yılda Demirel'in ve Özal'ın devletin kaynakları ile ucuza yaptırdığı köprülerin geçiş fiyatı 3.40 TL'den 8.75 TL'ye artırıldı. Sadece iki yılda nerede ise hiçbir gideri olmayan bu iki köprüye neden yüzde 157 zam yapılır?

'KÖPRÜLERİN HAZİNE GARANTİLERİ VATANDAŞA FATURA EDİLEREK KAPATILMAYA ÇALIŞILACAK'

Her ne kadar eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu köprü ve otoyollara yapılan Hazine garantisi ödemelerinin 3 yıl, bilemedin 4 yılda biteceğini açıklasa da, bu konuda mevcut araç sayısı vs. hiçbir yeni gelişme yoktur.

Kısaca özel sektöre çok yüksek Hazine garantileri ile yaptırılan hizmetlere öyle görülüyor ki, daha uzun süre ödemelerde bulunacağız.

Yine öyle görülüyor ki, özel sektör köprü ve yolları için geçenler 1 akçe öderken, geçmeyenler 3 akçe ödemeye devam edecek. Ve de muhtemeldir ki, köprülerin Hazine garantileri eski yapılar üzerinden vatandaşa fatura edilerek kapatılmaya çalışılacak."

