İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarına ilşikin açıklama yaptı.
Şahin, "200 gram 1 lira, 250 gram 1,25 liraya tüketiciye ulaştırılacak. İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok" dedi.
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