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İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarına ilşikin açıklama yaptı. Şahin, "200 gram 1 lira, 250 gram 1,25 liraya tüketiciye ulaştırılacak" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarına ilşikin açıklama yaptı.

Şahin, "200 gram 1 lira, 250 gram 1,25 liraya tüketiciye ulaştırılacak. İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek İstanbul Valisi Vasip Şahin

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
sayın vali ekmek 1.5 lütfen ..
yani ayni paraya 100 gram eksik aliyoruz kesinlikle ekmege zam gelmediginin farkindayiz yapilan indirimin ekmegin gram ina olmasi tamamen sanssizlik napalim artik caniniz sagolsun
1.50 TL,ye satanlar düşürecekmi
ben 1,50 a alıyorum ondan öncede 1.25 di. alo gıda hattına şikayet edeyim dedim ama müşteri temsilcisi beni ticaret bakanlığına yönlendirdi. onu aradım oda şunu yap bunu yap derken . yıldırma taktiği işe yaradı ve vazgeçtim. ????Sismik ekmek 1.50 a alıyorum ardını hiç düşünmüyorum. ????????
Sayın Vali Bey'i yanlış bilgilendirmişler. İstanbul'da ekmek uzun süredir 1.25 tl. Bilgilendirmek istedim.
@mehmetgundal nerede 1.25 1.50
@vgucan 3.sinif un ile karisimdan mazot 6:40 elektrik e doğalgaz a yapılan ne
ver mehteri veeeeeeeeeer akkoyunlar
Akp seçmeni zam gelmedi der şimdi gr düşmüş :)
@thepain fiyat ayarlaması diyorlar eskiden zam dediklerine asgari ücrete agı hariç yuzde 35 fiyat ayarlaması olmalı
sayın vali kçekmeceye hiç uğramadığınız belli oluyor aylardır ekmek fırınlarda 1.50 tl
Daha ne istiyorsunuz.. bak ülkede kriz falan yok. oturun oturduğunuz yerde
@ozangulek yazar kasa atan duymadım
Enflasyon rakamlarına göre 2 hafta içinde kesin iyi bir zam gelecek. Başka türlü işin içinden çıkamaz fırınlar. Elektrik, su, maya, un, ssk primi, bagkur primi hepsine zam, hatta dağıtım yapıyorsa otomobil vergisine, muayenesine, sigortasına, mazotuna zam ama ekmeğe yok
doğalgaz elektrik ve su için yapılan zamlarla ile ilgili bir açıklama bekliyoruz
gorende elektrige 3 ayda %50 zammi baska yapti sanir
@crack18 asgari ücrete agı hariç aynı zammı yaparlar mi
çok dogru fiyat hic degismedi sayin valim sonuna kadar hak veriyorum size ancak kafama takilan bisey var 300gramini 1 tl ye aliyoduk neden simdi 200 gram i 1 tl ?
sayın valim siz tuzla tarafına bir teşrif ederseniz iyi olur hem gramaj hem fiyat konusunu kendi gözlerinizle görün..
Fırında ekmek yine 1.50 tl vali çıkıp bir dolaşsın bence
fırıncılığıda bitireceksiniz kararlısınız. una zam susama zam kepeğe zam tabiki 1lira olsun ama bir ürünün maliyeti var ekmek 1.5olmalı valibey 1 diyorsan unun fiyatını düşürsün devlet. Süt üretiminin maliyeti belli süt için yem fiyatları belli sütün litresi 2.5 olmalı sektörlerin satımına kota koyup girdileri yükseltiyorsunuz. süt üreticileri hayvanları kesime götürmeye başladı. gerçi ithal ederiz amerikadan. ne gerek var. hatta ekmeğide yakın zamanda ithal etmeye başlayacaz
BİR SENEDİR 1,40 TL YE ALIYORUZ ZATEN BUNLARIN PİYASADAN HABERLERİ YOK Kİ.
gramajdan düş zam yok hesapta acaba dış güçlerin yaptığı elektrik ve doğalgaz zamlarınıda şikayet edebiliyomuyuz?
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