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İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ücretsiz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Eyy Akp sakın biz yaptık demeyin.Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önergesini sahiplenmeyin... Adamın 18 günde yaptığını siz yıllardır yapmadınız çünkü.. Bravo sayın Ekrem Başkanım.....
Ekrem geldikten sonra çok güzel olacak.
bütün belediyeler bedava yarışına girdi insanları tam bir beleş ve asalak yaşamaya teşvik ediyorlar neredeyse asgari ücretli hariç herkese bedava buna bir dur diyende olmayacak galiba ya kardeşim madem belediyelerin parası var suyu doğal gazı indirin her kesim faydalansın sırf seçim için her yıl bişey bedava bakalım nereye kadar insanlar alıştıktan sonra paralı yaptım derseniz sonrası fransa sarı yelek benden demesi
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