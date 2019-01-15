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İstanbul'da otoparklar Uber araçlarıyla dolu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da yediemin otoparkları, Uber uygulamasıyla yolcu taşımacılığı yaparken bağlanan lüks araçlarla dolu. Sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 aracın bağlandığını söyleyen Uber araç sürücüleri, yetkililerden biran önce yasal bir düzenleme istiyor. Lüks minibüslerle dolu otoparklar havadan da görüntülendi.

İstanbul genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Lüks minibüslerle dolu otoparklar havadan da görüntülendi.

Sadece yılbaşında 400 UBER bağlandı

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan, Milli servetin aylarca otoparkta çürüdüğünü söyleyerek yetkililerden acilen yasal düzenleme yapmasını talep etti. İstanbul'da iki yıldır Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Serhat Çolak ise sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 Uber aracına ceza kesilip bağlandığını söyledi.

"TAHMİNEN GÜNDE 30 - 40 UBER ARACI BAĞLANIYOR"

"TAHMİNEN GÜNDE 30 - 40 UBER ARACI BAĞLANIYOR"
Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, "Şu anda 7 bini VIP araç Uber uygulamasıyla İstanbullulara hizmet veriyoruz. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki son düzenleme ile bir araç bağlama sürecine girdik. Bu konu hakkında da mahkeme süreci devam ediyor" dedi. "Milli servetimiz otoparklarda yatıyor" diyen Magriso, "Bu araçlar çalıştığı her gün için devletimize vergi ödüyor. Kamuya kaynak sağlıyor. Ancak otoparklarda uzun süreli beklemeden dolayı araçlarımızın yürüyen aksamlarında yıpranma ve hasarlar oluşuyor. Günde tahminen 30 - 40 Uber uygulaması ile yolcu taşıyan araç bağlanıyor. Aynı rakamda da mahkeme kararlarıyla bağlanan araçlarımızı alıyoruz." diye konuştu.

"KALABALIĞIN GÖZARDI EDİLMEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

"KALABALIĞIN GÖZARDI EDİLMEYECEĞİNE İNANIYORUZ"
Yasal bir düzenleme beklediklerini söyleyen Magriso, "İstanbul halkına yüzde 99 memnuniyet oranı ile hizmet veriyoruz ve bu hizmet, vermeye de devam etmek istiyoruz. Şu an İstanbul'da bu hizmeti veren 15 bin kişi var. Çok ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Neticede 15 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Yine aileleri de işin içinde katarsak bu sayı 60 bini buluyor. Dizayncısı, lastikçisi, tamircisi gibi yan sanayileri de hesaplarsak bu sayı 100 bin kişiyi olur. Uber sisteminde şu an elektronik fatura ile çalışan 3 bin 300 firma var. 3 bin 300 kişi bu işten vergi veriyor. Bu kalabalığın göz ardı edilmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“SADECE YILBAŞINDA 250 - 400 ARASI UBER ARACI BAĞLANDI"

“SADECE YILBAŞINDA 250 - 400 ARASI UBER ARACI BAĞLANDI"
2016 yılından beri İstanbul'da Uber uygulamasıyla taşımacılık yaptığını söyleyen Serhat Çolak da daha fazla mağduriyetlerin yaşanmaması içinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Yılbaşında da çalıştığını söyleyen Çolak, "Yılbaşında mağdur edilmeyeceğimizi düşünerek birçoğumuz çalıştı. Bugün bizlere müsaade edeceklerini düşündük ama yanıldık. Saat 20.00'den sonra çok fazla araç bağlamaları yaşandı. Her bölgeden 3 tane, 5 tane, 10 tane araç bağlandı diye bizim whatsapp grubumuzdan bilgiler geldi. Çok ciddi şekilde sayılar artmaya başladı. Yılbaşında 250 - 400 arası Uber aracı bağlandı bilgisi geldi. Bunlar sadece bir gece yaşandı" şeklinde konuştu.

“BİR ARAÇ EN AZ 1 AY BAĞLANIYOR"

“BİR ARAÇ EN AZ 1 AY BAĞLANIYOR"
Araçların bağlanmasının büyük zarar oluşturduğunu ifade eden Çolak, "Bir araç en az 1 aylığına bağlanıyor. Ayrıca artık yol belgesi de verilmediği için 1 ay da öyle bağlıyorlar toplam 60 gün aracımız içeride kalıyor. 60 gün boyunca biz buradan para kazanamıyoruz ve araçlarımız otoparklarda yatıyor. Benim aracım 2 kez 60 günlüğüne bağlandı. 20 gün sonra da mahkeme kararıyla bu durum durduruldu. Ama geri kalan gün sayısı yarın bir gün önümüze çıkar mı onu da bilmiyorum. Şu an benim aracım yine bağlı." dedi. KAYNAK:DHA
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UBER otopark

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