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İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı.

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı.

Kentte eylülde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13,13, toptan fiyatlar yüzde 5,58 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası perakende fiyatlar

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