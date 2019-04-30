FİNANS

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin: "300 gram pide 2.5 lira olarak belirlendi. 350 gram susamlı ve yumurtalı pide ise 3.5 TL'den satılacak." (İHA)

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

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