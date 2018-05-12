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İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Fırıncılar Odası Derneği, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da satılacak olan 275 gramlık pide 2 lira, 350 gramlık pide 2,5 lira, 420 gramlık pide ise 3 liradan satılacak.

İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

"HERKES YİYEBİLSİN DİYE BU SENE ZAM YAPMADIK"

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, ramazan ayı için üretim ve satış bölümlerinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söylemişti. Günlük 125 bin pideyi satışa sunabildiklerini belirten İlkbahar, bu sene pide satışlarında geçen seneye göre yüzde 30'luk artış beklediklerinin altını çizmişti. İlkbahar, yumurtalı pidelerin kilogramının 2 lira 80 kuruş olduğuna işaret ederek, "Halk Ekmek olarak herkes yiyebilsin diye bu sene pidelere zam yapmadık. Vatandaşlar 250 gram pideyi Halk Ekmek satış noktalarından geçen seneki fiyat olan 70 kuruştan alabilecekler. Pidelerimiz el değmeden üretiliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bunları tüketebilir" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın 400 büfe ve 9 butik satış noktasıyla hizmet verdiğini anlatan İlkbahar, birkaç ay içinde yeni mağazaların da açılacağını belirtmişti. İlkbahar, ramazan ayında mağazalarında 44 çeşit ürünü satışa sunacaklarını, vatandaşların uygun fiyatlardan bunları alabileceğini ifade etmişti. Günlük 1 milyon ekmek üretimi yapabildiklerini ifade eden İlkbahar, ekmek fiyatlarına zam yapılması yönünde herhangi bir çalışmalarının olmadığını kaydetmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
2017 ramazan ayında 350 kg 2 tl idi 2018 de 350 kg 2,5 tl olacakmış yani yüzde 25 zam gelmiş.
Sayin Cumhurbaskanim sayesin artik ekmegi de gramla aliyoruz ne kadar da bizi dusunuyor degil mi
günden güne kalkınıyoruz
BIRAKIN BU FEODAL ADETLERİ.
nerdeee burda gecen sene sade kucuk pideyi 5 e sattilar
FIRINCILARIN BAYRAMI OLMUŞ YİNE VATANDAŞ NE YAPSIN...
pide 3 çeşit yapılarak sırsatçılara imkan sağlanıyor , din hep sömürü malzemesi olarak kullanılıyor.
çok acayip zevkleri olan ülkeyiz abi ramazan pidesi de hamurdan normal ekmekte hamurdan sorsan ramazan pidesinin zevki başka harbi fıkralara konu olacak ülkeyiz abi ekmek dedigin en ucuz yollu karın doyurma gıdasıdır sırf ramazan diye 275 gr ekmek olması gereken 1.5 lira ama 2 liraya satıyorlar
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