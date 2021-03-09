İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre, 2021 yılının başı itibariyle, Sivas nüfusuna kayıtlı olan toplam kişi sayısını 1 milyon 961 bin 419 olarak açıkladı. Uslu, Sivas nüfusuna kayıtlı Sivaslıların 564 bin 444’ünün Sivas’ta, 1 milyon 396 bin 975’inin ise başka illerde yaşadığını belirtti. Sivaslılar ise vatandaşların iş bulmak için büyük şehirlere göç ettiğini söylüyor.

EN ÇOK SİVASLI İSTANBUL'DA

TÜİK verilerine Sivaslıların yüzde 55’i İstanbul’da, yüzde 11,4’ü ise Ankara’da ikamet ediyor. İstanbul’da 768 bin 338, Ankara’da 159 bin 644 Sivaslı yaşıyor. Bu iki şehri, 92 bin 233 ile Kayseri ve 79 bin 532 Sivaslı ile İzmir takip ediyor.

EN AZ GÖÇ ARDAHAN'A

ADNKS verilerine göre; sadece İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı, 629 bin 795 olan Sivas İlinin toplam nüfusundan yaklaşık olarak 150 bin kişi daha fazla iken, diğer illerde yaşayan toplam Sivaslı sayısı ise Sivas nüfusunun 2 katından fazla. Sivaslıların en az sayıda yaşadığı iller ise; 189 kişi ile Ardahan, 191 kişi ile Kilis ve 281 kişi ile Bayburt.