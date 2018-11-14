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İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Uysal, İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

İstanbul'da su fiyatlarında indirime gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptık” açıklaması yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
su indirim iski

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
SEÇİM YAKLAŞIYPORRR,SEÇİMMM!!!
Antep tede indirim yapıldı güya %15 ama fiyatlar arttı nasıl olduysa
Bizlere geçirilen son su faturaları ne olacak Fazla ödediğimiz paraları da bir zahmet geri yatırın
Milletin aklıyla dalga geçmeyi bırakın artık yüzde 40 zam yap sonra 15 düşür buna da müjde de allah bildigi gibi yapsın sizi
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