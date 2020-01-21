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  4. İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler geçen hafta aldıkları kararla hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden plaka fiyatlarını kaldırma kararı aldı. Plaka alım-satım işlemi yapanlar sanal ortamdaki fiyatlar nedeniyle anlaşmazlık yaşanabildiğini, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada yüz yüze görüştürmek olduğunu söyledi. Güncel fiyat bilgilerinin kaldırılmasıyla 'plaka ihalesi yapılacak' iddiası da gündeme geldi.

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

Oto Center'de plaka alım-satımı yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Geçen cuma günü böyle bir şey duyduk. Bir söylenti var. Büyükşehir Belediyesi plaka verecek diye bir duyum alındı. Doğru mudur bilmiyorum. Bu arz talep gibi. Esnaf da burada oturdu, konuşuldu ve böyle bir karar alındı. Satıcı ve alıcı da masaya gelsin daha doğru. Çünkü soluksuz bir çıkış oldu plaka fiyatlarında. 1 milyon 500 bin liradan, 2 milyon civarlarına çıktı. Bu nedenle de böyle bir karar alındı. Sanal alemde her şey oluyor. Masada konuşmak daha doğru değil mi?" dedi.

FİYATLARI SATICI BELİRLİYOR

Plaka satışlarında fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini belirten Gürsoy Atlı, "Bu bir arz talep meselesi. Gün içinde 5 tane plaka alırsa fiyat değişir. 10 tane satılırsa fiyat geri gelir. Plaka sahibi bilir. Sadece bir dükkana gidip de fiyat almaz. Birkaç dükkan gezer hangisi aklına yatıyorsa onunla işlem yapar. Satmak isteyen gelir fiyatı alır. Örnek veriyorum; 1 milyon 600 bin lira. Kapora veririz, sonra gel satışını ver noterden deriz. Satıcı ve alıcıyı buluşturuyoruz, aradaki komisyonu biz alıyoruz" şeklinde konuştu.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN KALDIRILDI"

Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan, ise "Fiyatlarda ani iniş ve çıkışlar olmaya başladı. Bunların önüne geçip reel fiyatların oturması için insanların sanal alemde değil de gerçek olarak fiyatları öğrenmesi için kapatıldı. Cuma gününden itibaren kaldırıldı. Vatandaşlar neden kapatıldığını soruyorlar. Bunun yanında bazı dedikodular çıkmaya başladı. Müşteriler de bunlardan rahatsız olmaya başladı. O yüzden belli bir süre kapatıldı. Taksi plakasının değeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında. Bunun artmasının nedenleri UBER'in kapatılması, faizlerin düşmesi ve taksilere zam gelmesi" diye konuştu.

Güncel fiyat bilgileri kaldırıldığından bu yana tepkilerle karşılaşabildiklerini ifade eden Çağlayan, "Biz tabii ki olumsuz etkileniyoruz. İnsanların tepkisiyle de karşılaşıyoruz. Bunun altında yatan sebepler var. 2-3 aydan beri dolaşan ihale söylentisi var. Öyle bir noktaya geldi ki bu hızlanmaya başladı. Biz de bundan rahatsız olup, burada daha iyi, daha düzgün ticaret yapabilmek için sanal ortamda insanlara bunu anlatamıyorsun. Yüz yüze geldiğinde böyle bir durum var diyebiliyorsun. Fiyatlar kapandıktan sonra gelmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLMESİ BENCE DAHA DOĞRU"

Plaka sahibi olan Ramazan Atik, güncel fiyat listesinin kaldırılmasıyla ilgili, "Ben plaka sahibiyim. İstanbul 15 yıldır bu işi yapıyorum. Günümüzde şu an da plaka azlığından dolayı taksi sıkıntısı var. İhale olmadı ve bir an önce olması gerekiyor. Taksi sayısı İstanbul'da çok az. Bu nedenle korsan sayısı çok yüksek. Yüz yüze görüşülmesi bence daha doğru. Bir yönden de iyi oldu" şeklinde konuştu.

İBB İHALE YAPILMAYACAĞINI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkileri yakın zamanda ihale yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, ihale yapılmayacağını açıkladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise güncel fiyat bilgisinin sanal ortamdan kaldırılmasıyla ilgili kendilerinin bir talebi olmadığını belirterek bunun alım-satım işlemi yapan esnafın kendi kararı olduğunu ve nedenini bilmediklerini söyledi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
plaka, taksi, fiyat,

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