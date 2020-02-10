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İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı. Yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı

İstanbul 'da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaptığını açıklamıştı. İstanbullular bugün itibariyle zamlı tarifeden yolculuk yapmaya başladı.

Altunizade Metrobüs istasyonuna gelen bir kişi, “Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Başka bir kişi ise “Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor" diye konşuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
ulaşım, zam,

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Herşey Çok Güzel Olacak Şu Memlekette Guvenecek Birtane Adam Gibi Adam Kalmadı Hepsine Yazıklar Olsun
yaz tatili geliyor para lazım kardeşim.
metrobuse bindim 5.20 tl insafsızca
Yuh millet zaten bitik.. Bu ülkede yaşamak artık mucize
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