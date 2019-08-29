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İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları yarın yolcuları ücretsiz taşıyacak.

İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlenecek.

Herkesin davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında 11 Temmuz'da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs

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