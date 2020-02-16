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İstanbul'dan 8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul'daki havalimanlarından yılın ilk ayında yapılan seferlerle iç hatta 2 milyon 984 bin 847, dış hatta 5 milyon 227 bin 31 olmak üzere 8 milyon 211 bin 878 yolcu seyahat etti. Yılın ilk ayında, geçen senenin aynı dönemine göre 242 bin 996 yolcu artışı kaydedildi.

İstanbul'dan 8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarındaki toplam yolcu ile sefer sayısı geçen ay artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yaparak, tarifeli uçuşlara kapatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise ocakta, iç hatta 1 milyon 721 bin 39, dış hatta 1 milyon 214 bin 579 yolcu seyahat etti. Ocak ayında toplam 2 milyon 935 bin 618 yolcu havalimanından geliş-gidiş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 5 milyon 276 bin 260 kişi ağırlanırken, yolcuların 1 milyon 263 bin 808'i iç hat, 4 milyon 12 bin 452'si ise dış hat seferlerini kullandı.

8 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

Yılın ilk ayında, kentteki havalimanlarından icra edilen geliş-gidiş seferlerle iç hatta 2 milyon 984 bin 847, dış hatta 5 milyon 227 bin 31 olmak üzere toplam 8 milyon 211 bin 878 yolcu taşındı.

Geçen yılın ocak ayında İstanbul'daki tüm havalimanlarından 7 milyon 968 bin 882 yolcu misafir edilmişti. Böylece ocak ayında, geçen senenin aynı dönemine göre 242 bin 996 yolcu artışı sağlandı.

Geçen ay, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 662, dış hatlarda 1.830 olmak üzere toplam 2 bin 492 sefer düzenlendi.

Aynı dönemde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 18 bin 942 uçuş yapıldı. Seferlerin 11 bin 335'i iç, 7 bin 607'i dış hatta icra edildi.

Büyük taşınmanın ardından 7 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, geçen ay hava trafiği açısından yoğun bir dönemi geride bıraktı.

Ocakta, iç hatta 8 bin 370, dış hatta 26 bin 719 olmak üzere 35 bin 89 sefer havalimanından düzenlendi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından, yılın ilk ayında 56 bin 523 sefer yapıldı.

Geçen yılın ocak ayında ise kentteki havalimanlarından toplamda 56 bin 420 sefer düzenlenirken bu dönemdeki sefer artışı 103 oldu.

Kaynak: AA

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