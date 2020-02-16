İstanbul'dan 8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarındaki toplam yolcu ile sefer sayısı geçen ay artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yaparak, tarifeli uçuşlara kapatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise ocakta, iç hatta 1 milyon 721 bin 39, dış hatta 1 milyon 214 bin 579 yolcu seyahat etti. Ocak ayında toplam 2 milyon 935 bin 618 yolcu havalimanından geliş-gidiş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 5 milyon 276 bin 260 kişi ağırlanırken, yolcuların 1 milyon 263 bin 808'i iç hat, 4 milyon 12 bin 452'si ise dış hat seferlerini kullandı.

8 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI



Yılın ilk ayında, kentteki havalimanlarından icra edilen geliş-gidiş seferlerle iç hatta 2 milyon 984 bin 847, dış hatta 5 milyon 227 bin 31 olmak üzere toplam 8 milyon 211 bin 878 yolcu taşındı.

Geçen yılın ocak ayında İstanbul'daki tüm havalimanlarından 7 milyon 968 bin 882 yolcu misafir edilmişti. Böylece ocak ayında, geçen senenin aynı dönemine göre 242 bin 996 yolcu artışı sağlandı.