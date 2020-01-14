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  4. İstanbul Fındık İhracatçıları'ndan Kuzey Afrika'da tanıtım atağı

İstanbul Fındık İhracatçıları'ndan Kuzey Afrika'da tanıtım atağı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören: - "2019 yılında Cezayir'e yaklaşık 4, Tunus'a ise 5.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılı ile kıyasladığımızda buralarda ihracat artışından bahsedebiliriz. Bu ülkelerdeki ihracat potansiyelini gördüğümüz için bu ülkelere yönelmeye karar verdik" - Eski Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan: - "Kuzey Afrika’da kendimizi doğru anlatıp tanıtabilirsek, burada güçlü bir Türk fındığı algısı oluşturabilir ve ihracatı artırabiliriz. Bu ülkelerde yüksek olan gümrük vergisi karşılıklı müzakerelerle indirilebilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), fındığın dünyadaki imajını güçlendirmek ve ihracatını artırmak için, Kuzey Afrika ülkelerinde tanıtım atağına geçti.

İFMİB açıklamasına göre, birlik, Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) desteğiyle ABD ve Rusya’dan sonra, Kuzey Afrika ülkelerinde de tanıtım faaliyetlerine başlıyor.

Türkiye'nin milli ürünü fındığın dünyadaki üstünlüğünü korumak, imajını güçlendirmek ve ihracatını artırmak için yapılacak tanıtım projesine, Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus ve Cezayir'de başlandı.

Birliğin ihracatını 2020 yılında 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak, pazar ile ilgili ön bilgi almak için Fındık Tanıtım Grubu kurucularından, Eski Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ile bir araya geldi.

- Tanıtım çalışmaları ihracata yansıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, Fındık Tanıtım Grubu (FTG) tarafından geçmişte yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz hedef pazarlarda başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler ışığında ve oluşturulan birlik, beraberlik ruhu ile yeniden Türk fındığını tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Fındık ihracatçıları olarak, FTG çatısı altında tüm dünyada etkili çalışmalar yaptık.

Yeniden aynı heyecan ile çok daha ileri noktalara ihracatımızı taşımak için öncelikli hedef pazarlarımıza yönelik fındık tanıtım projelerine başladık. 2019 yılında Cezayir'e yaklaşık 4, Tunus’a ise 5.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılı ile kıyasladığımızda buralarda ihracat artışından bahsedebiliriz. Bu ülkelerdeki ihracat potansiyelini gördüğümüz için bu ülkelere yönelmeye karar verdik."

Eski Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da, Kuzey Afrika'nın 200 milyon nüfusu ile büyük bir pazar olduğunu aktararak, bu bölgelerdeki Türkiye’ye yönelik pozitif algının Türk fındığının buradaki yerini güçlendirmek için ihracatçılara kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Kuzey Afrika ülkelerinin beslenme alışkanlıklarında fındık ve kuru meyvenin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Doğan, "Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır’ın kendi aralarında gümrük birliği var. Bu durum bize bir ülkeden diğer ülkelere rahatlıkla erişme fırsatı sunuyor” dedi. Doğan, “Kuzey Afrika’da kendimizi doğru anlatıp tanıtabilirsek, burada güçlü bir Türk fındığı algısı oluşturabilir ve ihracatı artırabiliriz. Bu ülkelerde yüksek olan gümrük vergisi karşılıklı müzakerelerle indirilebilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fındık İhracatçıları, Kuzey Afrika,

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