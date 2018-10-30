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İstanbul Havalimanı 'dünyayı' uçuracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda üst düzey yabancı konuğun katılımıyla dün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Burası, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.

İstanbul Havalimanı 'dünyayı' uçuracak

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı, Cumhuriyetin 95. yıl dönümü olan dün hizmete girdi.

Eski maden ocağı çukurlarıyla dolu bölgede yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının ardından yapılan İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösterecek. İlk etabı yıllık 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanı, tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

DÜNYANIN KÖPRÜSÜ OLACAK

İstanbul Havalimanı, sağlayacağı imkanlarla dünyaya adeta köprü olacak.

Yeni havalimanı, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri haline gelecek. Dünya nüfusunun üçte biri, havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabilecek.

İstanbul Havalimanı'nın hizmete giren terminalinde, 100 bin metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, ibadethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunuyor. Ayrıca, dünyanın en büyük CİP salonlarından biri de bu havalimanında inşa edildi.

Toplam 10 milyar 247 milyon avro yatırım maliyetiyle Cumhuriyet tarihinin bir defada yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyan havalimanı, yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirildi. Görevli şirket, 25 yıllık işletme süresi karşılığında devlete 22 milyar 152 milyon avro kira ödeyecek.

Kıtaların birleştiği, doğu ile batının, güney ile kuzeyin kesiştiği İstanbul'da inşa edilen havalimanı, sadece Türkiye için değil, dünya sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı bir proje olacak.

İstanbul'dan 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşılabiliyor. Bu sebeple İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline gelecek.

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'DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN KONFORLU HAVALİMANI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanını İstanbul'da inşa ettiklerini söyledi.

Havalimanının inşasında desteğini ve iradesini ortaya koymasından dolayı, projenin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Turhan, havalimanının hem ülkeye hem de bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Turhan, Türkiye'ye sefer düzenleyemeyen havayolu şirketlerinin de havalimanına tahditsiz uçuş yapabileceğini belirterek, hedefin birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak olduğunu bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nın, dünyanın en güvenli havalimanı olarak dizayn edildiğini vurgulayan Turhan, havalimanı çevresinin en son teknoloji ürünü sabit ve hareketli kamera sistemleri ve radarlı çevre güvenlik sistemleriyle güvenliğinin sağlandığını dile getirdi.

Turhan, ilk etapta saatlik ortalama 80 uçak iniş-kalkış kapasitesine sahip olacak havalimanının, tüm etaplar tamamlandığında saatlik 250 uçak kapasitesine ulaşacağını ifade etti.

Turhan, terminal binası içinde gelişmiş teknolojili x-ray cihazları, vücut tarayıcıları, patlayıcı tespit cihazları, bomba iz dedektörleri gibi pek çok sistemin kullanıldığına dikkati çekerek, dünyanın en büyük gövdeli uçak tiplerinin de yeni terminale rahatlıkla yanaşabileceğini kaydetti. KAYNAK:AA

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