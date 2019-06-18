İstanbul Havalimanı'nda 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' başladı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.

Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.

EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi.

Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor.

Ardından parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriler ile pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor.