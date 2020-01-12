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  4. İstanbul Havalimanı'nda 'sleepod' dönemi!

İstanbul Havalimanı'nda 'sleepod' dönemi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini (sleepod) uygulaması hayata geçirildi.

Uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit uçuşların yolcuları için verilmeye başlanan 'sleepod' uygulaması İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Temninali’nde hayata geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, havalimanın sessiz bir bölümüne kurulan ‘İGA Sleepod’lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 Euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek. Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 Euro daha ödeyecek. Yolcuların yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod’larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz bulunuyor.

İGA DUYURDU

İGA bu yeni hizmetini, “Havalimanında dinlenmenin en kolay yolu: İGA Sleepod’ şeklinde duyururken, şu ifadelere yer verdi:

“İGA Sleepod hizmetimiz ile artık havalimanının içinde istediğiniz zaman dinlenebileceğiniz sadece size özel bir alan var. Özel fiyatları, kolay kullanımı ve havalimanında dilediğiniz an ulaşabileceğiniz en sessiz noktalarda bulunmasıyla siz de dinlenme keyfinizi İGA Sleepod ayrıcalığı ile yaşayabilirsiniz.”

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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı, sleepod, uyku kabini,

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