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  4. İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak.

İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019'dan, 16 Ocak 2020'ye kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

11 adet yabancı yeni havayolu şirketinin ilk defa operasyon düzenlediği İstanbul Havalimanı'nda, Büyük Göç'ten 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuş gerçekleştirildi.

2019 yılında, yerli-yabancı 52 milyonun üzerinde yolcunun tercih ettiği İstanbul Havalimanı’nda, tam 36,5 milyon adet bagaj taşındı.

Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat eden İstanbul Havalimanı'nın 2020 hedefleri arasında 74 olan havayolu sayısını 80'e yükseltmek yer alıyor.

Kısa sürede önemli başarılara imza atarak, uluslararası havacılık camiasının ilgi odağı haline gelen İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu geliri aşılarak 255,6 milyon avroya ulaşması sonucu, 22,4 milyon avro tutarında ek bir ödeme daha gerçekleştirilecek.

Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere geldiğini, henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019'da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019'a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nın, gelmiş olduğu nokta gurur verici olduğunu belirtti.

Samsunlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon avro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı'ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon avro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY'nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max'lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanı etkilendi.

Boeing'den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olan İstanbul Havalimanı, öngörülen rakamsal hedeflerinin ötesine geçerek örnek bir performans sergilemiştir. İGA olarak Türkiye'nin, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz."

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),

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