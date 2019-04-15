FİNANS

İstanbul havalimanı otoparkı artık ücretli

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Büyük taşınmanın ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi. Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi.

İstanbul havalimanı otoparkı artık ücretli

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

BELİRLENEN ÜCRET TARİFESİNE GÖRE,

KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

1 saat 21 TL

1-3 saat 25 TL

3-6 saat 39,50 TL

6-12 saat 47 TL

12-24 -saat 63 TL

Abonman aylık 444 TL

Açık otopark

0-1 saat:16 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat:44.50 TL

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı otopark günlük ücret

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Fiyatlar normal bence havaalanına göre uygun teşekkürler binali bey
resmen soygun bu ne ya bukadarda olmaz ya bilerek ve isteyerek bu halka ihanet ediyorsunuz
Yolun efendiler kaz yolar gibi yolun insancıkları
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