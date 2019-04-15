İstanbul havalimanı otoparkı artık ücretli

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

BELİRLENEN ÜCRET TARİFESİNE GÖRE,

KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

1 saat 21 TL

1-3 saat 25 TL

3-6 saat 39,50 TL

6-12 saat 47 TL

12-24 -saat 63 TL

Abonman aylık 444 TL

Açık otopark

0-1 saat:16 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat:44.50 TL

KAYNAK:DHA



