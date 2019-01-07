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İstanbul Havalimanı otoparkı şubat sonuna kadar ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, şubat ayı sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı otoparkı şubat sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, şubat ayı sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin Twitter'da yaptığı açıklamada, "Arabanız da otoparkımızda tatil yapacak. İstanbul Havalimanı otoparkı şubat ayı sonuna kadar ücretsiz." ifadelerine yer verildi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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