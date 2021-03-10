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İstanbul Havalimanı otoparkı yüzde 50 indirimli olacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 17:13 | Son Güncelleme

İGA'dan yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul Havalimanı otoparkının Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli olacağı bildirildi.

İstanbul Havalimanı otoparkı yüzde 50 indirimli olacak!

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA son dakika açıklaması yaparak, havalimanı otoparkının Mart ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini bildirdi.

İGA'DAN YÜZDE 50 İNDİRİM DUYURUSU

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda yolcuların kullandığı otopark alanları için mart ayında indirim kararı alındı.
Buna göre havalimanını kullanan yolcular, otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Konuya ilişkin İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli. Istanbul Airport mobil uygulamasından yapacağın ödemelerde ekstra yüzde 10 indirim de seni bekliyor." denildi.

İşte İGA'nın yaptığı indirim paylaşımı:

(AA)

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