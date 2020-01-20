İstanbul Havalimanı, yolcu ile sefer sayısında Türkiye'nin yükünü çekiyor

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'de geçen yıl icra edilen geliş-gidiş uçak seferleriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 25'i İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı 2019'da yoğun bir yılı geride bıraktı.

Büyük taşınmanın ardından 7 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet veren havalimanında, bu yıl iç hatta 80 bin 708, dış hatta 246 bin 5 ticari sefer yapıldı.

Bu havalimanında, geçen yıl toplamda 326 bin 713 ticari sefer icra edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan bu dönemde icra edilen geliş-gidiş seferleriyle 852 bin 943 ton bagaj, karga ve posta yükü taşındı. İç hatta 102 bin 971, dış hatta 749 bin 972 ton yük bu havalimanından nakledildi.

- 52 milyon 578 bin 8 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden birisi olan İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti.

İç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu 2019'da havalimanında ağırlandı.