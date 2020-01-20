FİNANS
  4. İstanbul Havalimanı, yolcu ile sefer sayısında Türkiye'nin yükünü çekiyor

İstanbul Havalimanı, yolcu ile sefer sayısında Türkiye'nin yükünü çekiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'de, 2019 yılında icra edilen uçak seferleriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 25'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlandı - Geçen yıl, tüm iç ve dış hat uçuşların yaklaşık yüzde 21'i İstanbul Havalimanı'nda yapıldı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'de geçen yıl icra edilen geliş-gidiş uçak seferleriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 25'i İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı 2019'da yoğun bir yılı geride bıraktı.

Büyük taşınmanın ardından 7 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet veren havalimanında, bu yıl iç hatta 80 bin 708, dış hatta 246 bin 5 ticari sefer yapıldı.

Bu havalimanında, geçen yıl toplamda 326 bin 713 ticari sefer icra edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan bu dönemde icra edilen geliş-gidiş seferleriyle 852 bin 943 ton bagaj, karga ve posta yükü taşındı. İç hatta 102 bin 971, dış hatta 749 bin 972 ton yük bu havalimanından nakledildi.

- 52 milyon 578 bin 8 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden birisi olan İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti.

İç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu 2019'da havalimanında ağırlandı.

Böylece, Türkiye'deki havalimanlarından geçen yıl ağırlanan 208 milyon 833 bin 331 yolcunun yüzde 25'inin İstanbul Havalimanı'nı kullandığı istatistiklere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatta 82 bin 325, dış hatta 247 bin 474 olmak üzere 329 bin 799 sefer düzenlendi.

Toplamda 1 milyon 553 bin 501 seferin yapıldığı Türkiye havalimanlarındaki tüm uçuşların yaklaşık yüzde 21'inin İstanbul Havalimanı'nda icra edildiği hesaplandı.

- Nisan ile aralık döneminde yoğunluk arttı

Atatürk Havalimanı'ndan başlatılan büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda, nisan ile aralık ayına kadar olan dönemde 52 milyon 259 bin 826 yolcu misafir edildi.

Bu dönemde, iç hatta 12 milyon 527 bin 10, dış hatta 39 milyon 732 bin 816 yolcu havalimanında ağırlandı.

Uçuş trafiği açısından yoğun bir yıl geçiren İstanbul Havalimanı'ndan nisan-aralık döneminde iç hatta 80 bin 849, dış hatta ise 246 bin 320 sefer icra edildi.

Toplamda 327 bin 169 uçuş 9 aylık dönemde düzenlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştüDüzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandıMerkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DHMİ, istanbul havalimanı, sefer, yolcu,

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Fındık fiyatları tavan yaptı

Fındık fiyatları tavan yaptı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

QNB Finansbank 1250 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor

Emekliye 1250 TL'ye varan promosyon

Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.