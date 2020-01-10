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  4. İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Türk Telekom’un Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İstanbul Havalimanı’nda en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor” dedi.
Türk Telekom, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan, dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük yolcu terminali olan İstanbul Havalimanı’na dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin, burada çalışanların ve tüm ziyaretçilerin yararlanması için, İstanbul Havalimanı’na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile, Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu. Türk Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği WiFi hizmetini İstanbul Havalimanı’nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunuyor.
İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz. Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık. Üstelik yolcular, uçuşları sırasında da uçak içindeki WiFi internet erişimlerine yine Türk Telekom sayesinde devam edebiliyorlar. WiFi noktalarımızı yeni işbirlikleri ve yeni prestij noktaları ile her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. İstanbul Havalimanı’nda tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor” dedi.
Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekom, İGA Wi-Fi şebekesi üzerinden bağlantı kuran kullanıcılara 1 saat ücretsiz internet erişimi sağlıyor. 1 saatlik ücretsiz kullanım sonrasında, kullanıcılar ücretli paket satın alabiliyor. Ücretli paket satın alma talebinde bulunan kullanıcılar, tüm gün kullanım veya 2 saat kullanım paketi olmak üzere, 2 farklı paket opsiyonundan faydalanabiliyor.
Teknik destek ekibi ve çağrı merkezi ile 7/24 hizmet
Güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı’nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlıyor.

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

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