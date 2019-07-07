FİNANS

İstanbul havalimanları 6 ayda 48 milyon yolcuyu gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli havacılık merkezleri arasında yer alan İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın altı aylık döneminde 337 bin 218 iç ve dış hat seferi düzenlendi.

İstanbul havalimanları 6 ayda 48 milyon yolcuyu gördü

İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yılın yarısını kapsayan dönemde icra edilen seferlerle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti.

Kaynak: AA

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havalimanı istanbul

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