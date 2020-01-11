İstanbul ihracatta 78 ile bedel

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - İstanbul, 70,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamıyla 2019'da, ülke ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına karşıladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı 2019 yılında 2018 yılına göre, yüzde 12,7 artarak 165 milyar 959 milyon 754 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 70 milyar 101 milyon 911 bin dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ihracatı, 65 milyar 630 milyon 205 bin dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

-7 ilin ihracatı 5 milyar doları aştı

Geçen yıl ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 15 milyar 240 milyon 492 bin dolarla Kocaeli, 14 milyar 987 milyon 145 bin dolarla Bursa, 9 milyar 770 milyon 277 bin dolarla İzmir takip etti.