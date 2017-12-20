İstanbul-İzmir otobanının Balıkesir etabı havadan böyle görüntülendi

20 Aralık 2017 14:48
İstanbul-İzmir otobanının Balıkesir etabı havadan böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate ineceğini söylemişti. O projenin detayları açıklandı. Projenin bitimine yüzde 12 kaldı.

Balıkesir’e 3 noktadan giriş ve çıkış verilmesi planlanan otoyolun son hali ilk kez havadan görüntülendi.  Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yolun son durumu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. 
 
 
 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul-İzmir otoyolu projesinin dünyada devam eden 10 büyük projeden birisi olduğunu söyledi. Başkan Kafaoğlu, “Bu proje Osmangazi Köprüsü ile başlıyor ve İzmir’e kadar uzanıyor. Yolun Bursa’ya kadar olan kısmı açıldı. Şimdi ise, Bursa Balıkesir ve Balıkesir İzmir etaplarında yoğun bir çalışma var. Bu çalışma bittiği zaman Balıkesir bir odak şehir haline geliyor. Proje bittiğinde buradan da İzmir’e 1 saatte gidilebilecek. ‘Yol medeniyettir’ diyor Cumhurbaşkanımız. Bu otoyol sayesinde Balıkesir gittikçe cazibe merkezi haline gelmeye başladı. İstanbul’da ki sanayi tesisleri Balıkesir OSB’den yer satın almaya başladı. Şuan organize sanayi bölgemiz dolmuş durumda. 115 civarında OSB’de fabrikamız var. Bu alanı büyüterek 150 fabrikanın daha gelmesini bekliyoruz. 10 milyar dolarlık bir yatırım bu. Bu proje devlet ile özel sektörün birleşmesi ile yapılıyor. Özel sektör yap-işlet-devret modeli ile bu projeyi yapıyor. Özel sektörümüz güçlü ve devletimize güveniyor. Bu otoyolu yapıp işleterek bunun parasını da karşılamış olacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
 
 
Balıkesir’e 3 noktadan giriş ve çıkış verilmesi planlanan otoyolun son hali ilk kez havadan görüntülendi.  Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yolun son durumu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul-İzmir otoyolu projesinin dünyada devam eden 10 büyük projeden birisi olduğunu söyledi. Başkan Kafaoğlu, “Bu proje Osmangazi Köprüsü ile başlıyor ve İzmir’e kadar uzanıyor. Yolun Bursa’ya kadar olan kısmı açıldı. Şimdi ise, Bursa Balıkesir ve Balıkesir İzmir etaplarında yoğun bir çalışma var. Bu çalışma bittiği zaman Balıkesir bir odak şehir haline geliyor. Proje bittiğinde buradan da İzmir’e 1 saatte gidilebilecek. ‘Yol medeniyettir’ diyor Cumhurbaşkanımız. Bu otoyol sayesinde Balıkesir gittikçe cazibe merkezi haline gelmeye başladı. İstanbul’da ki sanayi tesisleri Balıkesir OSB’den yer satın almaya başladı. Şuan organize sanayi bölgemiz dolmuş durumda. 115 civarında OSB’de fabrikamız var. Bu alanı büyüterek 150 fabrikanın daha gelmesini bekliyoruz. 10 milyar dolarlık bir yatırım bu. Bu proje devlet ile özel sektörün birleşmesi ile yapılıyor. Özel sektör yap-işlet-devret modeli ile bu projeyi yapıyor. Özel sektörümüz güçlü ve devletimize güveniyor. Bu otoyolu yapıp işleterek bunun parasını da karşılamış olacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
 
 


DAHA YÜKSEK EKONOMİK İLİŞKİLER
 
Öte yandan, 10 milyar 51 milyon 882 bin liraya malolan otoyolun tamamlanması ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor.
 
Havadan görüntülenen otoyol, projenin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. DHA
 

 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 3 Oy
    mustafakemalpaşa dan geçecek şekilde planlanan,çeşitli siyasi çekişmelerden sonra karacabeyin verimli ovalarının ortasından geçiriliyor.o topraklara yazık.her zaman ki gibi susup öyleyse doğrudur diyoruz.daha kısa olan mustafakemalpaşa tarafı ise ovadaki verimli topraklara dokunmayacaktı. tarımı bu şekilde koruyamayız.bir de söylenti var haranın ikiye bölecek olan otoyoldan sonra ,hara toprakların yarıya yakın bölümü elden çıkarılacak.inşallah söylentiden ibarettir..
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  • 1 Oy
    yol güzel ama pahalı
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  • 1 Oy
    DOĞUDA MİLLET MUCURLU YOLDA GİTSİN ARABALAR HEP TAŞ İZİ OLSUN KARA YOLLARI MUCUR ASFAL KULLANMA ARTIK
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  • 2 Oy
    how much ? acaba :)
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  • 2 Oy
    italyan mafyası kazanacak.... yapan şirket italyan mafya şirketi... araştırın bakın... birileri ile de araları pek iyi...
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