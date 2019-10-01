Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de düzenlenecek

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan Türkiye mücevher sektörünün en önemli etkinliklerinden Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 49. kez düzenlenecek.

Istanbul Jewelry Show'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 10-13 Ekim'de CNR Expo'da 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısıyla yeni iş birliği fırsatları ve bilgi paylaşımı için bir araya getirecek.

Türk mücevher sektörünün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve ihracat hedeflerine sağladığı olumlu katkıyla ekonomiye ivme kazandıran etkinlik, 34 yıldır mart ve ekim aylarında düzenleniyor.

Fuarda; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 800'ün üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alacak.

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