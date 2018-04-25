FİNANS

İstanbul Kayaşehir'e metro hattı çalışmaları başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Gelecek yıl işletmeye alınması planlanan yeni metro hattı çalışmaları nedeniyle Kayaşehir Bulvarı yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Kayaşehir'e metro hattı çalışmaları başlıyor

Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı Başakşehir-Kayaşehir'e uzanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl işletmeye alınması planlanan Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı devam eden metro hatlarıyla entegre olacak. Bölgede toplu ulaşımda önemli bir yere sahip yeni metro hattı, Kirazlı-Başakşehir Metro hattına bağlanacak. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nun son durağı olan Kayaşehir Merkez İstasyonu'nda başlayacak çalışmalar nedeniyle bulvarda trafik akışı sağlanamayacağı için sürücülere alternatif güzergahlar belirlendi. Buna göre, Kayaşehir'den Fenertepe yönüne gidecek sürücülerin Kayaşehir Bulvarı-Evliya Çelebi Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı istikametini kullanmaları gerekecek. Fenertepe'den Kayaşehir yönüne gidecek sürücüler ise Kayaşehir Bulvarı-Akzambak Sokak-Gazi Yaşargil Caddesi-Evliya Çelebi Caddesi istikametini kullanabilecek.

METRO HATTI

Başakşehir'in önemli yerleşim alanlarından biri olan ve genel olarak ev-iş ve ev-okul tipi yolculukların yapıldığı bir bölgeye ulaşım kolaylığı gelecek. Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı devam eden ve 2 bin 680 yatak kapasiteli İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi'ne de hizmet edecek. Yeni metro hattının uzunluğu 6,2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika olacak. Metro hattında Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez istasyonları bulunacak.

BAKIRKÖY İDO İSTASYONU'NA GEÇİŞ SAĞLANACAK

M3 Hattı, Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. M3 Hattı'nın devamı olan Kayaşehir-Başakşehir hattından binen yolcular, Metrokent-Olimpiyatköy-Kirazlı Metro Hattı ile aktarmasız Bakırköy İDO İstasyonu'na kadar devam edebilecek. Kayaşehir Merkez İstasyonu'nda Halkalı-3. Havalimanı Metro Hattı ile yolcu aktarımı yapılabilecek. Kayaşehir Merkez ve Metrokent istasyonlarında Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyat Parkı Tramvay Hattı ile yolcu aktarımları sağlanacak.

Entegre olduğu Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı üzerinden Kirazlı-Bakırköy(İDO), Mahmutbey-Başakşehir-Esenyurt, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Ataköy-İkitelli metro hatlarına geçiş sağlanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metro hattı istanbul

En Çok Okunan Haberler

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

İşte İmar Barışı’nın ayrıntıları!

İşte İmar Barışı’nın ayrıntıları!

Erken seçim memur ve emeklinin pazarlık gücünü kırdı

Erken seçim memur ve emeklinin pazarlık gücünü kırdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Seçimde görev alana 306 TL

Seçimde görev alana 306 TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Emekli maaşına 1603 lira formülü!

Emekli maaşına 1603 lira formülü!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Diğer Haberler
Gümrük Bakanı'ndan iş dünyasına seçim mesajı

Gümrük Bakanı'ndan iş dünyasına seçim mesajı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altında bu seviyeye dikkat

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altında bu seviyeye dikkat

1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

Ramazan pidesine zam

Ramazan pidesine zam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.