İstanbul Metrosu'nda ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesinde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattında delme işlemi tamamlandı. Türkiye'nin ilk hızlı metro sistemi olacak.

Yaklaşık 30 km'lik kısımda tünellerin işlemi tamamlanmış oluyor.

Yaklaşık 7 ay içinde D100 karayoluna kadar kısımda Kağıthane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaşmış olacak.

Projenin en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşması için ilk defa 10 adet metro kazı makinesi aynı anda kullanılıyor. Dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Kazı hızında dünya rekoru da kırılmış oluyor.

