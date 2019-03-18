FİNANS

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Belçika, Yunanistan, Avusturya, İsviçre ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu 131 ülke, nüfusu beş yılda yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724'e ulaşan İstanbul'un gerisinde kaldı. İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 907 bin 257 kişi eklendi.

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 907 bin 257 kişi eklendi. Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.

Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul nüfusu Belçika YUNANİSTAN

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