FİNANS
  4. İstanbul Tahkim Merkezi'nden ara buluculuk merkezlerine iş birliği çağrısı

İstanbul Tahkim Merkezi'nden ara buluculuk merkezlerine iş birliği çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı: - "Ticari davalara getirilen zorunlu ara buluculuk nedeniyle gerek ara bulucuları gerekse ISTAC'ı müthiş bir potansiyel bekliyor. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek, harekete geçirmek istiyoruz" - ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar: - "Med-Arb Kuralları'nı dünyada ilk kez ISTAC yayınladı. Hedefimiz, İstanbul Ara Buluculuk Tahkim Konvansiyonu'nu yayınlayarak bir yıl sonra tüm ülkelere imzalatmak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), İstanbul'da "Ara Buluculuk Merkezleri ile İstişare Toplantısı" düzenledi.

ISTAC açıklamasına göre, geçen yılın kasım ayında Arabulucu-Tahkim (Med-Arb) Kuralları'nı yayınlayan merkez, ara bulucu avukatlarla iş birliğine gidiyor.

Med-Arb projesi kapsamında ara buluculuk merkezleri ile iş birliğinin ilk adımları, geniş kapsamlı istişare toplantısıyla atıldı.

İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul'dan 250'yi aşkın ara bulucu avukat katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC'ı ve ISTAC Tahkimi'ninin, ara buluculuk müessesesiyle birlikte işlerlik kazandırılacak Med-Arb Projesi'nin önem taşıdığını belirterek, "Ticari davalara getirilen zorunlu ara buluculuk nedeniyle gerek ara bulucuları gerekse ISTAC'ı müthiş bir potansiyel bekliyor. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek, harekete geçirmek istiyoruz. Med-arb, ara buluculuk merkezleriyle birlikte geliştireceğimiz bir model, inşallah hep birlikte dünyaya örnek olacak bu projeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

- "Yakında tüketici davaları da ara buluculuk kapsamına alınacak"

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar da dünyada tahkim denilince New York Sözleşmesi'nin, ara buluculuk denilince de birkaç ay önce imzalanarak dünyada kabul gören Singapur Sözleşmesi'nin akla geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi biz de bir adım attık. Med-Arb Kuralları'nı dünyada ilk kez ISTAC yayınladı. Hedefimiz, İstanbul Ara Buluculuk Tahkim Konvansiyonu'nu yayınlayarak bir yıl sonra tüm ülkelere imzalatmak. Bu hedef doğrultusunda bir yıllık bir proje başlattık. Ara buluculuk ile tahkimi buluşturan, birlikte işleten bir mekanizmayı hayata geçireceğiz. Dünyada bu uygulama var mı, var. Ama kurallarını yayınlayarak böyle bir modeli başlatan ilk ülkeyiz.

İş davaları ve ticari davalardan sonra yakında tüketici davaları da ara buluculuk kapsamına alınacak, kapsam daha da genişleyecek. Son verilere göre, ticari uyuşmazlıklarda ara bulucu görevlendirmesi yapılan dosya sayısı 150 bin 422, bu dosyalardan 77 bin 869'u (yüzde 56) anlaşma ile sonuçlanmış, 61 bin 271 dosyada ise anlaşmaya varılamamış. Bizi de yüzde 44 oranındaki bu anlaşamama dosyası ilgilendiriyor. 61 bin küsur dosyadan yüzde 2'sinin tahkime yönlendirilmesini hedefliyoruz ki, bu oran bizi dünyanın en büyük tahkim merkezleri arasına taşıyacak."

- İki tarafın da kazanacağı model

Verilen bilgiye göre, ISTAC, Med-Arb Projesi'nin hayata geçirilmesi için öncelikle bir yıllık bir programla ilk adımları attı. Söz konusu istişare toplantısında alınan kararla, ISTAC ara buluculardan gönüllü bir çalışma grubu oluşturacak.

Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından ara buluculuk merkezleri ile iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalanarak Med-Arb Projesi'ne işlerlik kazandırılacak. Sistemin ana unsurunu, ara bulucuda uzlaşamayan tarafların "anlaşmazlık tutanağı" ile çözüm için ISTAC Tahkimi'ne yönlendirilmesi oluşturuyor.

İki tarafın da kazanacağı bu model kapsamında, ISTAC ara buluculara tahkim ve hakemlik eğitimi vermeyi, böylece bu alana yönelen avukatlara hakemlik yolunu açmayı da planlıyor.

PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
ISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacakISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacak
Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacakPegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tahkim Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Bakan duyurdu! İlk kez açılacak, sınavla alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacak

ISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacak

Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak

Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

Hindistan cevizi lifine ekilen çilekte ilk hasat

İZTO’da gündem RO-RO

İZTO’da gündem RO-RO

Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

Otomotiv yüzde 3.0 düşüşe karşın 14. kez ihracatın "lider sektörü"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.