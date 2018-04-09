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İstanbul Ticaret Odası'nda seçim günü

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 365 oda ve borsasında seçim maratonu yaşanıyor. İstanbul Ticaret Odası'nda komite ve meclis üyesi seçimleri de bugün gerçekleştiriliyor.

İstanbul Ticaret Odası'nda seçim günü

Dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda olan İstanbul Ticaret Odası üyeleri, Oda’da 4 yıl boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 400 bine yakın kişinin oy kullanacağı seçimlerde trafik sorununa çözüm olarak ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

stanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) başladı.

17:00'A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 261’i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00’a kadar devam edecek.

BAŞKAN ORAN'DAN ÇAĞRI

İTO Başkanı Öztürk Oran, Oda üyelerine seslenerek, demokrasinin sağladığı temel erdemlerden biri olan oy haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Oran, “Bugün tarafsız, şeffaf ve kardeşlik ruhu içinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Seçimlerimizin İTO’nun 136 yıllık kurumsal kimliğine yakışır şekilde, dirlik ve birlik içindeki yürüyüşümüz için bir adım olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi sandık başına çağırıyorum” dedi.

14 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin seçim alanına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için bir dizi önlem aldı.

Üyelerin seçimin yapılacağı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ne çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, kolay ulaşım için Kazlıçeşme ve Bakırköy’den ücretsiz ring seferleri de gerçekleştiriliyor.

İTO açıklamasına göre, bu yıl 136’ncı yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri üretiyor.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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