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  4. İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilim ve Toplum Buluşmaları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilim ve Toplum Buluşmaları

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Suffolk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Luiz Moutinho: - "Markalar, firmalar, akademisyenler çoğu kendini ölçme kararlılığındadır. Kendini tecrübe etmesiyle tabii ki her birini entegre etmek önemlidir. Tecrübe edenle kendini hatırlayanı entegre etmek önemlidir" - İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran: - "İşletmeler de tıpkı canlı organizmalar gibi fırsatlar ve tehditler karşısında değişiyor, yenileniyor. Başarmak, yola devam etmek, büyümek için işletmeler bu esnekliği göstermek, değişmek zorunda. Bunları başaramadığı noktada geri kalıyor, başarısız kalıyor ve en nihayetinde ortadan kalkıyor"

İSTANBUL (AA) - ABD'de bulunan Suffolk Üniversitesi'nin Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Luiz Moutinho, "Markalar, firmalar, akademisyenler çoğu kendini ölçme kararlılığındadır. Kendini tecrübe etmesiyle tabii ki her birini entegre etmek önemlidir. Tecrübe edenle kendini hatırlayanı entegre etmek önemlidir." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilim ve Toplum Buluşmaları'nın üçüncü etkinliğinde dijital pazarlama, biyo-pazarlama ve gelecek araştırmaları konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Luiz Moutinho, "Yönetim ve Pazarlamada Çoklu Ölçümler" konulu bir konferans verdi.

Moutinho, şirketlerin ve akademisyenlerin çoğunun raporlama sorusu olduğunda, tüketicilerin yanıtları söz konusu olduğunda kendilerini hatırlamaktan bahsettiklerini, bunun bağlamla alakalı olduğunu, insanın çok uluslu olmasından dolayı devamlı değiştiğini söyledi.

Stimulus ve duygular arasındaki ilişkinin ölçüldüğünü ifade eden Moutinho, "İnsan vücudu ölçülebiliyor. Görsel gerçeklik, sanal gerçeklik ve duygusal etnografi gibi burada pek çok ölçüm yöntemi var. Bu ölçümleri nasıl kullandığınız önemli. Ölçümler kötü değildir. Onu nasıl, hangi amaçla kullandığınız önemlidir. Her şey daha isabetli olarak ölçülebiliyor." diye konuştu.

Değerlendirmeye ölçüm teorisiyle başlandığını, bu teoriyi bilmenin önemli olduğunu vurgulayan Moutinho, şunları kaydetti:

"Ölçümün büyük çeşitliliğine bakmak lazım. Markalar, firmalar, akademisyenler çoğu kendini ölçme kararlılığındadır. Kendini tecrübe etmesiyle tabii ki her birini entegre etmek önemlidir. Tecrübe edenle kendini hatırlayanı entegre etmek önemlidir.

Ses stres analizi ile duygunuz, psikolojik durumunuz, öfkeli olup olmadığınız, ümitsiz olup olmadığınız, canınızın sıkkın olup olmadığı anlaşılabiliyor. Göz takip sistemi de bu alanda çok önemli. Bu alana çok ilgi var. Göz bebeklerinin hareket analizi ile korku, duygu hisleri de takip edilebiliyor."

- "Tahminleri güçlü işletmeler, kurumsal hayatlarına devam edebiliyor"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran da işletme bilimi ve gelecek araştırmalarının önde gelen ismiyle buluşmanın kendileri için onur olduğunu, bilim ve toplum, ekonomi ile reel sektör, ticaret ile akademik alan arasında sağlam iletişim kanalları kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilim ve Toplum Buluşmaları'nın henüz yeni olmasına karşın kısa zamanda önemli bir bilgi ve deneyim havuzu olduğunu belirterek, "İşletmeler de tıpkı canlı organizmalar gibi fırsatlar ve tehditler karşısında değişiyor, yenileniyor. Başarmak, yola devam etmek, büyümek için işletmeler bu esnekliği göstermek, değişmek zorunda. Bunları başaramadığı noktada geri kalıyor, başarısız kalıyor ve en nihayetinde ortadan kalkıyor." diye konuştu.

Tüm işletmelerin yatırım kararlarından stratejik yönetim ilkelerine, finansal tercihlerden bütçe oluşturulmasına kadar çok geniş bir alanda temel prensipleri olması gerektiğini vurgulayan Oran, şöyle devam etti:

"Bu kuralların yanında bir öngörüler sepetine de ihtiyacımız var. Günümüz şartlarında tahminleri güçlü işletmeler, kurumsal hayatlarına devam edebiliyor. İşletmelerin başarısı ve kurumsal devamlılıkları, bu alandaki öngörülerinin kuvvetine bağlı durumda. Doğru bir ölçüm için teori ve pratik bir araya getirilmeli. Yani, reel sektörün doğal reflekslerini bilimsel alanın tespit ve ilkeleriyle yakınlaştırmaktan bahsediyorum."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise Prof. Dr. Moutinho'yu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ağırlamanın büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Oğurlu, "Bu konferans, yönetim ve pazarlama araştırma alanlarında ölçüm konusuna ilişkin bilimsel araştırma yöntemleri ve araçlarındaki yeni çarpıcı trendlere ve perspektiflere dikkatimizi çekmek için önemli bir tetikleyici olacaktır." dedi.

Üniversitenin düzenlediği Bilim ve Toplum Buluşmaları kapsamında daha önce Nevada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rafik Beekun ve Ilmenau Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Martin Löffelholz ağırlanmıştı. 16 konferans olarak planlanan Bilim ve Toplum Buluşmaları kapsamında, birçok alanda dünyanın en yetkin akademisyenleri, öğrenciler ve alanın ilgilileri ile bir araya getirilecek.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Öztürk Oran Prof. Dr. Luiz Moutinho Prof. Dr. Yücel Oğurlu

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