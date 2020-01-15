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  4. İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO'dan Yenilikçi Tasarım Yarışması

İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO'dan Yenilikçi Tasarım Yarışması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Yarışmaya, 2 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek - "İnovatif Ürün Tasarımı" tematik alanı ile "Dijital Uygulamalar" tematik alanlarında birinci olanlar, New York'ta girişimcilik eğitimi alacakları bir haftalık seyahat ve 7 bin 500'er lira para ödülü kazanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TİCARET TTO) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında yürüttüğü "Ticaret Kuluçka'da Teknolojik Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlediği Yenilikçi Tasarım Yarışması'na başvurular başladı.

TİCARET TTO, düzenlediği yarışmayla İstanbul'da yüksek katma değer üretebilecek tasarım ve teknolojik girişimlerin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı ve nitelikli girişimciliğin gelişmesini sağlayarak İstanbul ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Yarışmayla İstanbul Ticaret Üniversitesi, devlet politikaları ve teşvikleriyle tasarımın desteklendiği bu dönemde, UNESCO tarafından "2019 Yılı Tasarım Şehri" seçilen İstanbul'da, tasarıma ve yeni ürün gelişimine destek vermeyi hedefliyor. Yarışma umut vadeden tasarımların çeşitli mentorluk ve danışmanlıklarla desteklenerek ticari değere dönüşümüne ve uluslararası platforma taşınmasına da katkı sağlayacak.

Yenilikçi Tasarım Yarışması için katılımcılardan tasarım sektöründe katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi projeler beklenirken, yarışma, herkesin katılımına açık olarak iki tematik alanda yapılacak. Her bir alanda başvurular, ayrı ayrı alınacak ve değerlendirilecek.

Birinci tematik alan "Dijital Uygulamalar (finans, bankacılık, oyun, pazarlama, satış, sosyal medya ve benzerleri)", ikinci tematik alan ise "İnovatif Ürün Tasarımı" olarak belirlendi. Her iki tematik alanda ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

"İnovatif Ürün Tasarımı" tematik alanı ile "Dijital Uygulamalar" tematik alanlarında birinci olanlar, ABD New York'ta girişimcilik eğitimi alacakları bir haftalık seyahat ve 7 bin 500'er lira para ödülü kazanacak.

Her iki alanda da ikincilere 7bin 500'er lira, üçüncülere ise 5 biner lira para ödülü verilecek. Ayrıca her iki tematik alanda ilk 5'e giren projelere Ticaret Kuluçka Merkezi'nde bir yıl boyunca ücretsiz yer alma ve programlarından ücretsiz faydalanma hakkı sunulacak.

Yarışma başvuruları, 2 Şubat'a kadar http://tto.ticaret.edu.tr/ web adresinden tanıtıcı posterleri ile online olarak yapılacak. Ön eleme sürecinden geçen yarışmacılara Ticaret Kuluçka Merkezi'nde 2 günlük sunum yapma eğitimi verilecek. Eğitimin ardından yarışmacılar, jüri önünde sunumlarını gerçekleştirecek. Dereceye giren yarışmacılar, 17 Şubat'ta ödüllerini alacak.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi,

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