İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO'dan Yenilikçi Tasarım Yarışması

Yarışmayla İstanbul Ticaret Üniversitesi, devlet politikaları ve teşvikleriyle tasarımın desteklendiği bu dönemde, UNESCO tarafından "2019 Yılı Tasarım Şehri" seçilen İstanbul'da, tasarıma ve yeni ürün gelişimine destek vermeyi hedefliyor. Yarışma umut vadeden tasarımların çeşitli mentorluk ve danışmanlıklarla desteklenerek ticari değere dönüşümüne ve uluslararası platforma taşınmasına da katkı sağlayacak.

Yenilikçi Tasarım Yarışması için katılımcılardan tasarım sektöründe katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi projeler beklenirken, yarışma, herkesin katılımına açık olarak iki tematik alanda yapılacak. Her bir alanda başvurular, ayrı ayrı alınacak ve değerlendirilecek.

Birinci tematik alan "Dijital Uygulamalar (finans, bankacılık, oyun, pazarlama, satış, sosyal medya ve benzerleri)", ikinci tematik alan ise "İnovatif Ürün Tasarımı" olarak belirlendi. Her iki tematik alanda ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

"İnovatif Ürün Tasarımı" tematik alanı ile "Dijital Uygulamalar" tematik alanlarında birinci olanlar, ABD New York'ta girişimcilik eğitimi alacakları bir haftalık seyahat ve 7 bin 500'er lira para ödülü kazanacak.

Her iki alanda da ikincilere 7bin 500'er lira, üçüncülere ise 5 biner lira para ödülü verilecek. Ayrıca her iki tematik alanda ilk 5'e giren projelere Ticaret Kuluçka Merkezi'nde bir yıl boyunca ücretsiz yer alma ve programlarından ücretsiz faydalanma hakkı sunulacak.