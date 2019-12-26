İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Yirminci yılına hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bahar dönemi yüksek lisans ve doktora eğitimi başvuruları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü olmak üzere dört enstitü ile lisansüstü eğitim faaliyetlerini yürüten İstanbul Ticaret Üniversitesinde bu dönem 16'sı doktora, 49'u yüksek lisans olmak üzere toplam 65 lisansüstü program için başvurular alınacak.

Lisansüstü eğitim programlarında en çok tercih edilen ilk 10 vakıf üniversitesi içinde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bu çerçevede faaliyet gösteren dört enstitü mevcut. Türkiye’nin ilk ve tek Dış Ticaret Enstitüsü olma farklılığına sahip olan Dış Ticaret Enstitüsü'nde Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi, Ticari Diplomasi (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku ile Uluslararası Ticaret (Türkçe ve İngilizce) yüksek lisans programları bulunuyor.

Türkiye'de ilk olan bir diğer enstitü ise Finans Enstitüsü. Çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılan enstitüde Bankacılık, Finansal Hizmetler Pazarlaması, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Uluslararası Finans alanlarında yüksek lisans programları var.