İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da yaşanan trafik sorunu seyyar satıcılara ekmek kapısı oluyor. Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su, simit, kağıt helva, çikolata hatta şarj kablosu satan seyyar satıcıların günlük kazançları ise 100-150 lira arasında değişiyor.

"KIŞIN 100, YAZIN 200-250 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"



Haliç istikametinde E-5 Halıcıoğlu yolunda su satan Fırat Bakiş boş zamanlarda su satışı yaptığını belirterek, "Benim mesleğim var aslında ama boş zamanlarımda geliyorum. Boş duracağıma harçlığımı çıkarıyorum. 100 liranın altında çıkmamaya çalışıyorum. Yazın daha iyi 200-250 lira arasında değişiyor. Kışın 100 lira olursa iyi. Zabıta, polis ayrı dert. Korkulacak çok bir şey yok yoğunluk olduğu zaman araçlar duruyor zaten. Ufak ufak adımlar atarak alışverişi 1-2 saniyede bitirmeye çalışıyoruz. Ben sadece su satıyorum. Simit, kağıt helva satan arkadaşlarımız var" dedi.

"KİMSEYE TAVSİYE ETMEM BU İŞİ"



D-100 Karayolu Okmeydanı alt geçidinde kağıt helva satan Yeşim Al , "Çalışıyorum. Çocuklarım için mücadele ediyorum. Trafik kapandığı zaman gelip burada satış yapıyorum. Satışlarım pek iyi değil. Satamadan eve gidiyorum. Günde 45-50 lira kazanıyorumö dedi. Aynı güzergahta su satan Yılmaz A. ise, "Trafik durumuna göre değişiyor. Trafik olursa 80-100 arası oluyor. Kabahatler kanununa göre bize 154 lira ceza kesiyorlar. 2-3 bin lira cezam var. Yazdıkları zaman da üst üste günlerde yazıyorlar. Yazıyorlar da bizim ödeyecek durumumuz yok. Burada doğru düzgün bir şekilde, hırsızlık yapmadan para kazanmaya çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar egzoz kokusu çekiyorum, ayakta kalıyorum. Hırsızlık yapmıyoruz. Doğru bir şekilde para kazanmaya çalışıyoruz. Kimseye tavsiye etmem bu işi. Sigorta yok, güvence yok. Burada bir araba çarpsa kimse sorumluluk almaz. Olan bize olur" diye konuştu.