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İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

İTO 2019 yılı Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ağustos ayında kısa ve uzun filtreli sigara fiyatları yüzde 20 arttı.

İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 73’ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

AĞUSTOS AYINDA KISA VE UZUN FİLTRELİ SİGARA FİYATLARI YÜZDE 20 ARTTI

Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu Tütün, Alkollü ve Alkosüz İçecekler alt grubunda yer alan Uzun ve Kısa Filtreli Sigaralar yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 20 ile aynı grupta yere alan Yabancı Sigaralar, yüzde 15,98 ile Konut harcamaları grubunda ısınma bedeli, yüzde 9,57 ile Gıda Harcamaları grubunda domates, yüzde 7,83 ile Kültür Eğitim ve Eğlence grubunda Otel Oda Konaklama Ücreti ve yüzde 7,17 ile Gıda Harcamaları grubunda kıvırcık salata oldu.

AĞUSTOS AYINDA ERİK YÜZDE 26,16 UCUZLADI

2019 Ağustos ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan erik yüzde 26,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 24,10 ile sivri biber, yüzde 23,84 ile kavun, yüzde 14,79 ile soğan, yüzde 14,48 ile karpuz ve yüzde 13,60 ile yaş üzüm oldu.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası sigara

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