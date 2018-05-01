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İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,66, toptan fiyatlar ise yüzde 1,94 arttı.

İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da, nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 1,66, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,94 artış yaşandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 nisan ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 9,44, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 11,90 oldu.

Perakende fiyatlar nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 toptan fiyatlar ise yüzde 11,64 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar nisanda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 13,60, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,98, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,95, gıda harcamalarında yüzde 0,87, konut harcamalarında yüzde 0,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,51, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 artış gösterdi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Nisan ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,28, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,25, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,19, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,54, mensucat grubunda yüzde 0,09 arttı. Madenler grubunda yüzde 0,05 azalış izlendi.

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