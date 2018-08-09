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İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuş Ankara'ya

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuş Ankara'ya

İstanbul'un Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşun 31 Ekim saat 14.00'te İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağı duyuruldu.

İlk dış hat uçuşları ise KKTC ve Azarbeycan'a gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yeni Havalimanı ilk uçuş Azerbaycan ankara

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havaalanını yaptıkları yerde yaşıyanlara gidin bir kışı sorun bakalım , kışı nasıl geçiyor oranın o yolda fırtınadan kamyon devrildi , gidip havaalanı diktiniz
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