İstanbul'un Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşun 31 Ekim saat 14.00'te İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağı duyuruldu.
İlk dış hat uçuşları ise KKTC ve Azarbeycan'a gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuş Ankara'ya
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