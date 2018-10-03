FİNANS

İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda Türkiye rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı metro yapım hattında tüm zamanların ilerleme rekoru kırıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda Türkiye rekoru kırıldı

İstanbul Yeni Havalimanı metro yapım hattında tüm zamanların ilerleme rekoru kırıldı. Gayrettepe-İstanbul Yeni havalimanı metro hattının yapımı devam ederken, dünkü çalışmalar sonunda Türkiye'deki tüm zamanların rekoru kırıldı. İhsaniye istasyonundan kazıya başlayan TBM aracı günlük 49,5 metre ilerleme hızı ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Airporthaber'in haberine göre, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı hattı tamamlandığında yolculuk süresi 25 dakika olacak.

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Anahtar Kelimeler:
metro İstanbul Yeni Havalimanı Gayrettepe-İstanbul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Zemin sağlam değil demek ki. Ha unutmadan Çekmeköy metrosu vardı tarihi rekor kırılacaktı orada da rekor kırdılar 36 ay dedikleri proje 8 senedir bitmedi hala açılmadı.
1 sene önce baslansaydı. hızlı olmalarına gerek kalmazdı.
Beylikdüzü metrosunu yapmazsanız,gideceğiniz varsa da cennet yüzü görmeyesiniz inşallah.
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