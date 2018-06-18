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İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak ne zaman inecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın ne zaman ineceği de kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak ne zaman inecek?

İstanbul Yeni Havalimanı'na tarihi iniş 21 Haziran perşembe günü gerçekleşecek. Bu inişin gerçekleşmesi dev merkeze inen ilk uçak olarak Türk havacılık tarihine geçecek.Hazırlıklar da 21 Haziran gününe göre yapılmaya başlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90.5'i de tamamlandı.

SESSİZ HAVALİMANI OLACAK

Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı "sessiz havalimanı" konseptiyle hizmet verecek.Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak.Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak.

Genel olarak, anonslar sadece İngilizce veya Türkçe dilinde olacak. Ancak, belirli bir uçuş / rotadaki yolcuların İngilizce veya Türkçe anlamadığı durumlarda, diğer dillerde anons yapmaları talep edilebilecek.Kalkış kapısı açıklanmış olan kapıdan farklı/değişmiş ise kalkış anonsları (en fazla 3 anons/ kalkış) yapılabilecek.

Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek.Özel durumlarda (bir yolcunun rotası değişirse, kayıp eşya vb.)halde bu anonslara izin verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yeni havalimanı cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bakin parmagimda bir yuzugum var,birgun zengin oldugumu gorurseniz bilinki haram yemisimdir(diego armando maradona).
hüloğğğğğğğğğ hava alanaı açılmış soğan 5 lira patates 5 lira
nasıl yapacak acaba 29 ekimde o ilk inişi, zira seçilemeyecek
Afrin'e Elbaba ve son olarakta Membiç' e giren orduevine bile giremeyen tsk'nın taşeron kahramanları uzman erbaşlar müjde bekliyor
tez zAmanda insin gelsin paralar mütahitler zor durumda..
29 ekim de kimin fesi kimin başında
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