İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor

Dev merkezin resmi açılış sonrası THY, tarifesini düzenleyebileyeceği bazı iç ve dış seferleri buradan yapacak. Satışa açılacak hatlar arasında İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bakü ve KKTC'ye olan bazı seferler bulunuyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcu payının yüzde 70'i Türk Hava Yolları'nın olacak. Yeni Havalimanı'na büyük taşınma ise 30-31 Aralık'ta yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı 31 Aralık tarihine kadar ISL kodunu kullanacak. Bu tarih sonrası ise IST kodunu alacak. DHA

