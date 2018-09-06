İstanbul Yeni Havalimanı otobüslerine internetten bilet alımının önü açıldı

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile İstanbul’daki 18 hat arasında düzenlenecek 150 otobüs seferlerinde seyahat edecek yolcuların biletlerini internet üzerinden de alımının önü de açıldı.

İhale şartnamesi gereği, İETT gerekli görmesi halinde, işletmecinin kuracağı sistemle otobüs yolcuları hem web sitesinden hem de mobil uygulamalar sayesinde otobüs biletlerini alabilecek.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle kazanmıştı.

Yolculara hem kolaylık olması hem de yoğunluktan etkilenmemesi adına ücret ödemeleri İstanbulkart ile de yapılacak.

İstanbulkart elektronik yolculuk geçiş sistemi cihazları araçlarda çalışması zorunlu tutulurken, yolcuların yer bulma sıkıntısıyla karşılaşmaması ve ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi adına internetten de bilet alımının da önü açıldı.

İhale şartnamesine de konulan maddeye göre İETT tarafından gerekli görülmesi durumunda otobüs işletmecisi sefer planlamalarına uygun olarak yolcuların internet üzerinden bilet temin edebileceği web sitesi ve mobil uygulama (Android, İos) sistemini kuracak.