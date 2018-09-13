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İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

4 Eylül’de yapılan ihalenin dün akşam iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor.İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı. DHA

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Anahtar Kelimeler:
stanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iett ALtur

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
anlaşılan nemalanamadılar
14 gün önce ihale yapılıyor ve sonuçlanıyor şimdi iptal ediliyor çok yazık
devlet kemerımızı sıktıkca başka bıyerıız iyice asılıyor devlet battı demıyorlarda tasaruf edıyoruz dıyorlar.....
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