İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.
4 Eylül’de yapılan ihalenin dün akşam iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor.İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.
İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı. DHA
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