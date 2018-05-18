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İstanbul Yeni Havalimanıyla ilgili flaş gelişme!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de açılması konusunun artık sadece söylem olmadığını belirterek, "Gerek Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) gerek Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) biz, 29 Ekim 2018'de açacağımıza yönelik bildirimlerde bulunduk. Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otoritelerin hepsinin sistemlerine düştü." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanıyla ilgili flaş gelişme!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandığına işaret ederek, havalimanının 29 Ekim 2018'de açılması konusunun artık sadece söylem olmadığını söyledi.

Yeni havalimanı ile ilgili gerek IATA'ya gerek ICAO'ya 29 Ekim 2018'de açılacağına ilişkin bildirimlerin yapıldığını anlatan Arslan, "Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otoritelerin hepsinin sistemlerine düştü. Buna ilişkin hazırlarımız da eş zamanlı sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, daha önce pistlerin testlerini yaptıklarını dile getirerek, "Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait uçaklarla test sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu testlerin yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Arslan, havacılık sektörünün hata kabul etmediğini vurguladı.

"WIKIPEDIA ADIM ATMADI"

Arslan, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülke insanının da Wikipedia'yı kullanmasını istediklerini söyledi. Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gönüllü editörler tarafından hataların düzeltilmesine izin verilmesini talep ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Sistemleri gönüllü editörlük üzerinden yürümesine rağmen Türkiye'den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Uyardık, gereğini yapmadılar. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız."

"SİBER GÜVENLİK SINAVINI VERDİK"

Bakanlık olarak seçim döneminde sağlıklı hizmet verebilmek adına teyakkuz halinde olduklarını, birçok bakanlık, kurum ve kuruluşla koordineli çalıştıklarını anlatan Arslan, daha önceki beş seçimde özellikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında önemli sınavlar verdiklerini söyledi. Arslan, şunları kaydetti:

"Biz, 'bu sınavları nasıl olsa verdik, bu tecrübe bize yeter' demiyoruz. Bu sektördeki kötü niyetliler de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kendi kullandıkları yöntemleri, mecraları çok daha geliştiriyorlar. Çok daha üst seviyede art niyetli ataklar yapabilirler. Biz de arkadaşlarımızla buna hazırlıklı olmak adına çalışmalarımızı hem güncelliyoruz hem de son teknoloji dahil olmak üzere donanımlarımızla hizmet veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı, eksiksiz ve hatasız erişebilmesi adına hükümet olarak nasıl ki çalışmalar yapıyorsak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının iştigal alanıyla ilgili de gerekenleri yapıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan istanbul havalimanı

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