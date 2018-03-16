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İstanbul'a yüzer elektrik santrali geliyor!

16 Mart 2018 00:11

İstanbul’da kış aylarında yaşanan elektrik kesintilerini engellemek amacıyla Yenikapı açıklarına kamu tarafından 249 milyon lira proje bedelli yüzer elektrik santrali yapılacak. Proje için ÇED başvurusu yapıldı.

İstanbul'a yüzer elektrik santrali geliyor!
Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından hayata geçirilecek olan 240 megawattlık mobil/yüzer elektrik santrali projesi için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu yapıldı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre başvuru dosyasında yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle meydana gelen kesintiler sonucunda Yenikapı açıklarında demirlemesi öngörülen santralin sadece bu bölgenin enerji ihtiyacı için konumlandırılacağı belirtildi.
 
Dosyadaki bilgilere göre proje kapsamında kullanılacak yüzer santral gemi Yenikapı mevkiinde, deniz üzerinde konumlandırılacak. Santralde üretilecek enerji, TEİAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Yenikapı Trafo Merkezi aracılığıyla ulusal şebekeye verilecek.
 
GEMİYE MONTE EDİLECEK
 
Kış aylarında doğalgaz tüketiminin artması nedeniyle elektrik üretimine ayrılan doğalgaz arzının kesintiye uğrayabildiğine dikkat çekilen başvuru dosyasında, “Bu durumun elektrik arz güvenliğini tehlikeye sokmaması için zaman zaman EÜAŞ'a ait çift yakıtlı kombine çevrim santralleri motorin ile çalıştırılmaktadır. Buna rağmen Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumu itibarıyla bu riskle daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Arz güvenliğinin önemine binaen EÜAŞ tarafından Yüzer Elektrik Santrali'nin yapımı söz konusu olmuştur” denildi. 
 
Bu amaçla 4 adet gaz türbini-generatör seti ve yardımcı sistemlerinin uygun büyüklükteki ambarlı kuru yük gemisine veya kargo gemisine monte edilerek 240 megawatt mobil/yüzer elektrik santrali kurulmasına karar verildiği açıklandı.
 
 
YILDA 1500 SAAT
 
Gaz türbinleri kullanılarak projelendirilecek yüzer santralin, yılda 1500 saat çalıştırılarak özellikle kış aylarında doğalgaz arzında sıkıntı yaşanması durumunda bölgesel yük ihtiyacının karşılanmasına ve sistem kısıtlarının kaldırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Bu şekilde ulusal sisteme 360 milyon kilowatt saat katkı sağlanmasının planlandığı belirtildi.
 
EN YAKIN TERSANEDE YAPILACAK
 
Projenin demontaj ve montaj aşamalarının Türkiye sınırları içerisinde ve kullanılacak türbinlerin konumları itibariyle en yakın tersanede gerçekleştirileceği kaydedildi. Dosyada yer alan bilgileri göre yüzer santral, doğalgaz temininde sıkıntı yaşanması durumunda motorin ile işletilecek. Gemi tankeri veya karadan bağlantı yoluyla motorin ikmali yapılacak. Doğalgaz bulunan noktalarda ise karadan doğalgaz boru bağlantısı gerçekleştirilecek. Projenin ekonomik işletim süresi 20 yıl olarak belirlendi.
 
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