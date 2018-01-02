FİNANS

İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

02 Ocak 2018 19:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ihalelerini iptal etti.

İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6 metro hattının ihalesini iptal etti.  Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017'de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi.

 
Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017'deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon avro borçlanma yetkisi vermişti. 
 
İBB'DEN 'İHALE' AÇIKLAMASI
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden basında yer alan 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz” denildi.
 
 
AA/İHA
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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 716 Oy
    Tabi başkan değişince pastayı yedirecekleri adamlarda değişiyor normal karşılıyorum... Birazda yeni başkanınkiler yesin bakalım...
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  • 449 Oy
    HAHHAYYYY DURMAK YOK YOLA DEVAM....HİÇ BORÇSUZ BELEDİYE DEN BUNLAR.....ACINACAK DURUMA GÜLÜYORUZ SAYELERİNDE DELİRDİK DELİRDİK......ZAM ZAMMM HERŞEYE ZAMMMM...ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ YA..BAKAN ÇAVUŞOĞLUDEMİŞKİ BU ASGARİ ÜCRETLE 42 AYDA ARABA ALINIR DEMİŞ NE KOMİK BUNLAR NEYİN KAFASINI YAŞIYOR ANLAMIYORUM ...İİİİİ DE BAKAN BEY NE YİYECEK 42 AY SENCE..????İNSANLAR NASILSA APTALYA GÜZEL BİŞEY DEDİ HADİ ALKIŞŞŞ........BEYİNSİZLERE BAKINYA YAZIKLAR OLSUN Kİ BAKANSIN AMA NEREYE BAKAN..????
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  • 190 Oy
    @eftelyamm_06005 sen öyle diyonda bu bakanın dediğine inanan o kadar çok kuzu varki.Camilerde bile artık şükredin diyorlar.
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  • 132 Oy
    @eftelyamm_06005 matematikde bilmiyo bunlar kira olmuş 1000 küsür lira adam kirasını faturasını ödedide 42 ay parasını biriktiriip araba alabilirmiş o zaman sokakda yatsın evlenmesin hergün bir simit yesin ölmesse işten çıkkarılmassa 15-20 sene sonra küçük bir bodrum alabilir :) ya adam 1 ay biriktiremiyo nerde kaldmış 42 ay :( komedi bunlar ya
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  • 145 Oy
    1milyar euro güzel para
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  • 89 Oy
    İhaleden vazgeçersin yüzde on kitleler millete. Yapasan daha bete borç. Köprü gibi geçsen de giriyor geçmese de ne güzel
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  • 85 Oy
    Yeni ihale tarihi verilmemiş sebebi nedir..? bu pasta bakanlık gibi yüksek yerden oluyor. Belediye göstermelik.
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  • 31 Oy
    siz yeteri kadar yediniz birazda biz yiyelim hesabı.Aslında istanbul değil TÜRKİYE ödüyor bu projelerin parasını.aynı ankarada olduğu gibi.
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  • 34 Oy
    Bitti bitti paralar kaynaklar taahhütler. o başkan boşuna gitmedi.
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  • 20 Oy
    iyi de hani İş sahası hani istiktam bu kadar şantiye ve şirketler ne olacak sizin tuzunuz kuru. bu firmalar ne yapacak kanyuma düşecekler onlarada size kalacak. yada istanbuldan hedeflenen oyu çıkartamadınız. bu bir sindirme hataları sanki
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