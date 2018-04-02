İstanbul'da ayın zam şampiyonu karnabahar oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre; 2018 Mart ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 79’unun perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 139 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında karnabaharın fiyatı yüzde 52.86 arttı

Mart ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar, yüzde 52.86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18.41 ile sivri biber, yüzde 17.27 ile mandalina, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 11.19 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 10.28 ile ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi oldu.

2018 Mart ayında bakla yüzde 22.77 ucuzladı