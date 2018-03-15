İstanbul'da EDS denetimleri! Son 1 ayda 11 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan Elektronik Denetleme Sözleşmesi protokolü kapsamında 8 Şubat-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen EDS denetimlerinde trafikte kural ihlali yapan 50 bin 374 kişiye ceza kesildi.

Denetimlerde, dur çizgisi 159, tramvay yolu 349, emniyet şeridi 17 bin 911, dönüş yasağı 19, kırmızı ışık 8 bin 881, hız 14 bin 719, ters yön 44, park bin 541, offset tarama bin 114, mobil EDS park 406, mobil EDS duraklama 5 bin 69, mobil EDS tarama 100, mobil EDS emniyet şeridi 9, mobil EDS ters yön ihlalinden 53 olmak üzere toplam 50 bin 374 kişiye ceza kesildi.

Sürücülerin en çok emniyet şeridi ihlali yaptığı görülürken, bu ihlalden 17 bin 911 kişiyle ceza uygulandı.

İhlal sayısına göre toplam 11 milyon 148 bin 81 lira para cezası kesildi.

Ceza makbuzlarının araç plakalarının kayıtlı olduğu adreslere gönderileceği öğrenildi. AA